“الحويج” يبحث آلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين ليبيا واندونيسا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج” بالقائم بأعمال السفارة الاندونيسية في ليبيا “ديدي أحمد”.

حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الأندونيسية في العمل وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

وطالب “الحويج” الجانب الأندونيسي بفتح القنصلية في مدينة بنغازي بأقرب وقت حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.

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