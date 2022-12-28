الشركة العامة للكهرباء تعلن عن دخول وحدات محطة أوباري الشبكة العامة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدات الأربع لمحطة كهرباء أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية خط لفيجيج.

وقال المهندس بالمحطة البشير سلطان إن الوحدات الأربع دخلت على الشبكة العامة منذ أسبوعين بقدرة إنتاجية 240 ميجاوات، فكما تم رفع القدرة الإنتاجية اليوم بمعدل 480 ميجاوات، مبيناً بأنه يمكن زيادة الإنتاج حسب الاحتياج حتى 540 ميجاوات، وأضاف بأنه يجب تغيير وقود المحطة من الوقود الثقيل للكهرباء للمحافظ على سلامة الوحدات والتروبينات التشغيلية.