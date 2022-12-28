الإعلان عن منتدى صنع في ليبيا في دورته الثانية

ليبيا الاقتصادية

يستعد اتحاد الصناعة الليبية لإقامة معرض صنع في ليبيا في دورته الثانية بالعاصمة النيجرية نيامي خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس المقبل بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة وتحت رعاية مجموعة وهيبة القابضة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن المعرض، إن مثل هذه المعارض لها دور كبير في ربط خط تجارة العبور والاستفادة من أن تكون ليبيا بوابة أفريقيا، لافتاً إلى أن الهدف هو تنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط وخلق صناعة وطنية من خلال استثمار الموارد المتاحة لعل أهمها هو الموقع الاستراتيجي للبلاد.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير، أن الهدف من إقامة المعرض هو الترويج للمنتجات والخدمات الليبية في السوق النيجيرية والإفريقية، بالإضافة إلى خلق الوعي بالعلامة التجارية الوطنية إقليمياً ودولياً، فضلاً عن زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية في المجالات الصناعية وتنمية الصادرات الليبية إلى إفريقيا.

وأضاف نصير أن المستهدفين بالمشاركة هم رجال الإعمال في شتى المجالات، والشركات الصناعية العامة والخاصة، إضافة إلى الغرف التجاية والوزارات والهيئات العامة والجهات الحكومية المعنية بالنشاط التجاري، فضلاً عن مشاركة الجانبين التونسي والإيطالي، بهدف الإطلاع على السوق الإفريقي والاستثمار في شتى المجالات

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نوري القطاطي أن مثل هذا الحدث يمثل تشجيعاً للصناعة الليبية وفتح الآفاق الاقتصادية خارج البلاد نحو إفريقيا بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدول والتشبيك معها بالتبادل التجاري.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفى السمو، قيام الوزارة بمسح صناعي لأكثر من 2014 مصنع وشركة ليبية، بهدف إنجاح المشاريع الصناعية والتجارية كافة، حيث أن هناك تطلعات لشراكة حقيقة وفاعلة بين القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، وتصديرها للخارج.