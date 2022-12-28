الحكومة تتابع إجراءات تعاقد مشاريع طريق أوباري غات ومعالجة الصرف الصحي سبها

تابع نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بالعاصمة طرابلس خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية المشروعات الجارية والمستهدفة ببلديات المنطقة الجنوبية، واستكمال الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الأساسية، وأهمها تنفيذ طريق أوباري غات ومشروع معالجة الصرف الصحي سبها.

وأكد أبوجناح على ضرورة تنفيذ حزمة جديدة من الطرق زراعية، واستكمال المدارس والمستوصفات، والعمل علي تنفيذ خطة الحكومة في التوزيع العادل للمشروعات وشفافية الإجراءات.