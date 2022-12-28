“القطراني”يتابع سير العمل بمشروعات التنمية والكهرباء

عقد نائب رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “حسين القطراني”، مساء اليوم بديوان مجلس الوزراء، اجتماع لمتابعة سير العمل بمشروعات التنمية الجارية ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء ، بحضور وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي وعدد من مديري الإدارات الفنية.

حيث أكد “القطراني” خلال الاجتماع ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة كشرط أساسي لاستكمال الإجراءات واتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية بشأن المشاريع.

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حالياً

مؤكداً على الدور الأساسي لديوان المحاسبة في المصادقة على العقود ومتابعة التنفيذ من خلال المصادقة على المستخلصات الجارية والختامية لضمان حسن الإجراءات.

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