مباحثات ليبية تونسية في مشاريع التنمية

ليبيا الاقتصادية

التقى الوفد الاقتصادي التونسي الذي يزور ليبيا، ممثلين عن إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة سمير ماجول.

وناقش المجتمعون حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إشراك الشركات التونسية في مشاريع التنمية، لبدء العمل والتعاون الفعلي المشترك بين الشركات في البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبراز الصعوبات التي تواجه عمل الشركات التونسية، كما ناقش الحضور مسارات تعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن أهم الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لاستئناف عمل الشركات التونسية في ليبيا، إلى جانب مناقشة مسارات تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين.

وفي السياق، أكد الطرفان جاهزيتهما لتقديم كامل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والشركات في ليبيا وتونس، بهدف تحقيق أعلى مستويات التعاون والتشبيك والاستفادة المتبادَلة في مختلف المجالات