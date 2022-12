الحويج يبحث مع السفير الأندونيسي الصعوبات التي تواجه الشركات الأندونيسية في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أندونيسيا لدى ليبيا “ديدي أحمد” الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الأندونيسية في العمل بدولة ليبيا وسبل معالجتها.

وطالب الحويج في لقائه السفير بديوان الوزارة، الجانب الأندونيسي بفتح القنصلية في مدينة بنغازي بأقرب وقت حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بحث اللقاء آلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

ووجه الحويج الدعوة إلى وزير التجارة بجمهورية أندونيسيا لزيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين.

كما تطرق الحاضرين إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بجمهورية أندونيسيا والعمل على تسهيل حركة التنقل والإقامة والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين، إضافة إلى إمكانية تنظيم معرض للصناعات والمنتجات الأندونيسية بليبيا ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لطرح الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

