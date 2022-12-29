ارتفاع للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 29 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8288 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1286 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8114 دينار، والدولار الكندي 3.554 دينار ليبي، والليرة التركية 0.258 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2844 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3148 دينار، والدينار التونسي 1.5522 دينار، والدرهم المغربي 0.4607 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8288 د.ل
|4.8408 د.ل
|4.8167 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1286 د.ل
|5.1414 د.ل
|5.1158 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8114 د.ل
|5.8259 د.ل
|5.7969 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.554 د.ل
|3.5628 د.ل
|3.5451 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2555 د.ل
|3.2637 د.ل
|3.2474 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2062 د.ل
|5.2192 د.ل
|5.1932 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4614 د.ل
|0.4625 د.ل
|0.4602 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4882 د.ل
|0.4894 د.ل
|0.487 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6896 د.ل
|0.6913 د.ل
|0.6879 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.61 د.ل
|3.62 د.ل
|3.6 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2844 د.ل
|1.2876 د.ل
|1.2812 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3148 د.ل
|1.3181 د.ل
|1.3115 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5522 د.ل
|1.5561 د.ل
|1.5483 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.352 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4607 د.ل
|0.4618 د.ل
|0.4595 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.3 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.669 د.ل
|0.669 د.ل
|0.669 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.258 د.ل
|0.2586 د.ل
|0.2573 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6934 د.ل
|0.6952 د.ل
|0.6917 د.ل
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