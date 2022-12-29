الاقتصاد تبحث مع اندونيسيا إقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك وتفعيل الاتفاقيات التجارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأربعاء 28 ديسمبر 2022، مع القائم بأعمال سفارة اندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الاندونيسية في العمل بليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

وطالب الحويج بفتح القنصلية الاندونسية في مدينة بنغازي باقرب وقت، حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال واجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.