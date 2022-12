وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن شحن دفعتين جديدتين من بطاقة “إيفاء”

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء عن شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى تتكون من 34 ألف بطاقة والدفعة الثانية من 18 ألف بطاقة، مشيرة إلى أنها تعمل على إيصال البطاقات إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة بعملية توزيعها إلى المستفيدات منها حسب الآليات المتبعة التي تضمن سرعة التسليم بكل أريحية ويسر.

