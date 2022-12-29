أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار بداية التعاملات :

الدولار 🇺🇲

5.2125 ~5.2150 دينار

اليورو 🇪🇺

5.5700 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2250 ~5.2275 دينار

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2800 ~5.2900 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5800 ~5.5850 دينار

الجنيه الاسترليني

6.20 دينار

الدينار التونسي

7.15 دينار

الليرة التركية

0.27 دينار

الجنيه المصري

0.27 دينار

فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

كسر ذهب 18 ب222.00 دينار

كسر ذهب 21 ب259.00 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2072 دينار