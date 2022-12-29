الشؤون الاجتماعية تُعلن عن شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء”

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء”، وذلك بتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بضرورة استكمال عملية تسليم بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما إلى المستفيدات منها بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الأولى تتكون من 34 األف بطاقة والثانية 18 ألف بطاقة، لكي يتم إيصال البطاقات إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة بعملية توزيعها إلى المستفيدات منها حسب الآليات المتبعة التي تضمن سرعة التسليم بكل أريحية ويسر.

وبهذا تتسارع هذه الأيام عملية إصدار وتوزيع ما تبقي من بطاقات “إيفاء” على فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في كامل ليبيا .

وفي السياق ذاته، ينوه مشروع منحة الزوجة والأولاد إلى أن البنات من مواليد 2004 اللاتي بلغن سن 18 عاما بإمكانها التسجيل في المنحة من خلال رسائل (sms) بإتباع الخطوات المطلوبة.

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