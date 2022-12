تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الخميس، على وقع استمرار تسجيل السلطات الصينية، إصابات متتالية بفيروس كورونا.

وتخشى أسواق الطاقة العالمية، إعادة فرض قيود على حركة النقل الجوي، جزئيا، مع إعلان الولايات المتحدة أنّها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء فحص كورونا.

ونقلت بلومبرغ، عن مسؤولين في إيطاليا، قولهم إنّ 50% من الركاب القادمين على متن طائرتين من الصين إلى مطار ميلانو، مصابون بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس بنسبة 1.55% أو 1.30 دولارا إلى 82.69 دولارا للبرميل الواحد.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 1.50% أو 1.18 دولارا إلى 77.78 دولارا للبرميل.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل.

The post بسبب تصاعد أزمة كورونا في الصين.. تراجع أسعار النفط عالميا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا