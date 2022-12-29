الحكومة تبحث توفير مخصصات مالية للعمرات الجاري تنفيذها حالياً بالوحدات الكهربائية

تابع النائب الثاني لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، أمس الأربعاء 28 ديسمبر 2022، سير العمل بمشروعات التنمية الجارية ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حالياً بالوحدات المختلفة للمحطات الكهربائية، بحضور وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأكد القطراني خلال الاجتماع على ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية، وآلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة، واتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية بشأن المشاريع.