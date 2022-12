وفد اقتصادي تونسي يلتقي ممثلين عن إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

التقى الوفد الاقتصادي التونسي بممثلين عن إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إشراك الشركات التونسية في مشاريع التنمية.

جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة الوفد لليبيا، وبتنسيق من الاتحاد العام للغرف، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة “سمير ماجول”، وبمشاركة سفير تونس، وعدد من مدراء الشركات التابعة للصندوق.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بحث اللقاء بدء العمل والتعاون الفعلي المشترك بين الشركات في البلدين في مختلف المجالات، كما استعرض النقاش أبرز الصعوبات التي واجهت وتواجه عمل الشركات التونسية.

كما ناقش الاجتماع أهم الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص في ليبيا وتونس، حيث أكد الجانبان جاهزيتهما لتقديم كامل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والشركات في ليبيا وتونس، بهدف تحقيق أعلى مستويات التعاون والتشبيك والاستفادة المتبادَلة في مختلف المجالات.

