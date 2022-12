طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعدم صرف وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى أية جهة إلى حين اعتماد ميزانية العام المقبل 2023.

وفي السياق نفسه, توجّهت هيئة الرقابة الإدارية بمخاطبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف صرف كافة المعاملات المالية وإجراء التحويلات الداخلية والخارجية إلى حين اعتماد ميزانية 2023.

يشار إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعادت في يوليو الماضي تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدارة، خلفاً لمصطفى صنع الله. «»

The post إلى حين اعتماد ميزانية 2023.. «عقيلة صالح» يُطالب «بن قدارة» إيقاف تحويل الأموال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا