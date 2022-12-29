اتحاد غرف التجارة يبحث إشراك الشركات التونسية في مشاريع التنمية الليبية

عقد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، أمس الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بطرابلس، اجتماعا مع رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة سمير ماجول، وبحضور ممثلين عن إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي، لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى إشراك الشركات التونسية في مشاريع التنمية، وبدء العمل والتعاون الفعلي المشترك بين الشركات في البلدين في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، وتقديم كامل التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والشركات في ليبيا وتونس، بهدف تحقيق أعلى مستويات التعاون والتشبيك والاستفادة المتبادَلة في مختلف المجالات.