خاص.. بقيمة تفوق 16 مليار.. تعرف على المخصص للرئاسي ومجلس وزراء الوحدة الوطنية وعدة جهات ضمن توزيعات مخصصات الباب الثالث

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس وزارء الوحدة الوطنية بشأن اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث .

وتضمنت المجلس الرئاسي لتجهيزات أمنية للمخابرات العامة 180 مليون د.ل ، ولمشروعات الداخلية 350 مليون د.ل ، ومجلس الوزراء لشراء طيارتين إسعافية أكثر من 115 مليون، ومجلس الوزراء كذلك لصيانة وتجهيزات لهيئة أمن المنشآت والمرافق خُصص 50 مليون، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي 65 مليون ، ومجلس الوزراء لشراء مقر إداري تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية 40 مليون ، ووزارة الداخلية لصيانة وتجهيزات خُصص 30 مليون، ومجلس الوزراء لصيانة وتجهيزات تابعة لمجلس رئاسة الوزارء خُصص 40 مليون دينار ليبي.

هذا وقد خُصص لجهات أخرى مبالغ بالخصوص،وإجمالي كل ماذكر ضمن توزيعات مخصصات الباب الثالث يقدر بأكثر من 16 مليار .

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