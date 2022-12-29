القطراني: موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لتعاقدات مشروعات التنمية

ليبيا الاقتصادية

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، إن موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لاستكمال الإجراءات التعاقدية بشأن مشروعات التنمية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

وأكد القطراني خلال اجتماعه مع كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير المواصلات محمد الشهوبي، بحضور عدد من الإدارت، ضرورة ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع في أنحاء البلاد كافة، بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليًا.