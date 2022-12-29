خاص.. عند قرب انتهاء السنة.. “اليقين” يوضح لصدى أوضاع سقف السحب بالمصرف

أكد مدير مكتب التواصل بمصرف اليقين “البشير دعوب” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السيولة بمصرف اليقين متوفره بشكل طبيعي جدًا وبأن المصرف يقوم بدعم المصارف التجارية الاخري بالسيولة الكاش.

وأضاف موضحًا بأنه لا يوجد سقف للسحب بالنسبة لمصرف اليقين ، وبالنسبة لبطاقات للأفراد في آلات السحب الذاتي سقف السحب 2000 دينار يوميًا و 15 ألف شهريًا ، وبالنسبة لنقاط البيع POS فإن سقف السحب اليومي 5000 والشهري 20000.

كما أعلن مصرف اليقين اليوم الخميس عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا إلى يوم السبت 31 ديسمبر الجاري ، وذلك بالإشارة إلى الرسالة الواردة من مصرف ليبيا المركزي، رقم (335 / 2022 ) ونظرًا لانتهاء السنة المالية .

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