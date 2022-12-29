اقفال المصارف الأحد القادم بسبب الجرد السنوي

أعلنت مصارف التجاري الوطني والوحدة والجمهورية وشمال افريقيا والصحاري والواحة والمصرف الإسلامي، بأن يوم الأحد القادم الموافق 1 يناير 2023 سيكون عملاً داخلياً بجميع إدارات فروع المصرف وذلك لإجراء الاقفال والجرد السنوي، وذلك بالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم (335 / 2022 ) الواردة من مصرف ليبيا المركزي، ونظراً لإنتهاء السنة المالية في : 2022/12/31 م

وأوضحت أغلب المصارف التجارية العامة والخاصة انها ستباشر أعمالها الإعتيادية وخدماتها للزبائن يوم الاثنين القادم 2 يناير 2023.