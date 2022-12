“مصدر بالمركزي”: “لتبادل” نمضي نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في إطار معايير المحاسبة المحلية والدولية الفعالة على المصارف في ليبيا وتحسين أدائها المصرفي

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة “تبادل” اليوم الخميس ، بإن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تسعى إلى تطبيق مبادئ الحوكمة على كافة المصارف العاملة في ليبيا، وذلك في إطار تفعيل دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ولغرض الشروع في تنفيذ أحدث معايير المحاسبة الدولية ورغبةً في تحسين الاداء المصرفي.

وأوضح المصدر بأن إدارة الرقابة تمهد لتطبيق معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة ومعايير اخرى صادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بدايةً بتحديث معايير أختيار أعضاء مجالس الادارة والادارة التنفيذية وفق أفضل المُمارسات والتجارب الناجحة.

