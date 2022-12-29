الشهوبي يدعو الشركات التونسية للمشاركة في مجال البنية التحتية

ليبيا الاقتصادية

قال وزير المواصلات محمد الشهوبي، خلال استقباله وفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إن المجال مفتوح أمام الشركات التونسية للعمل والاستثمار في ليبيا.

واستعرض المجتمعون خطة ليبيا في مجال البنية التحتية والطرقات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة المواصلات، كما أشار الشهوبي إلى أهمية تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوي والبحري والبري.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن القطاع الخاص في البلدين يعتزم استثمار الفرص والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين، بالاعتماد على ما يتوافر لديهما من خبرة وطاقات بشرية ذات كفاءة