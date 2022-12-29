خاص.. بعد الإفصاح والشفافية.. مصرف ليبيا المركزي يتجه نحو تطبيق معايير الحوكمة

أفاد مصدر مطلع في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن مدير إدارة الرقابة على المصارف “ناجي عيسى” يمضي نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في إطار معايير المحاسبة المحلية والدولية الفعالة على المصارف في ليبيا وتحسين أدائها المصرفي.

وقال المصدر لصحيفة صدى أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تسعى إلى تطبيق مبادئ الحوكمة على كافة المصارف العاملة في ليبيا، وذلك في إطار تفعيل دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ولغرض الشروع في تنفيذ أحدث معايير المحاسبة الدولية ورغبةً في تحسين الأداء المصرفي.

وكذلك تمهيداً لتطبيق معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة ومعايير أخرى صادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والبداية بتحديث معايير اختيار أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق أفضل المُمارسات والتجارب الناجحة.

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