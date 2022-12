المركزي يبحث توقعات الإنفاق العام خلال سنة 2023

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

وتم خلال اللقاء، مناقشة المختنقات التي تواجه الإنفاق العام لسنة 2022 وتوقعات الإنفاق العام لسنة 2023م، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تطرق اللقاء إلى السياسات الممكن اتباعها لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية.

