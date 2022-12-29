الحويج يؤكد ضرورة افتتاح القنصلية الإندونيسية لتسهيل إجراءات المستثمرين

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماعه مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد، ضرورة افتتاح القنصلية الإندونيسية في بنغازي بأقرب وقت، حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.

كما وجه الحويج خلال اللقاء الدعوة إلى وزير التجارة الإندونيسي لزيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضمّ أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين

هذا وناقش الطرفان، الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الإندونيسية في ليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.