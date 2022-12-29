اتحاد عمال النفط والغاز يطالب بإلغاء ضريبة الدخل على مرتبات مستخدمي الشركات النفطية

طالب رئيس اتحاد عمال النفط والغاز منير بو السعود بإلغاء ضريبة الدخل على مرتبات المستخدمين بالشركات النفطية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال بو السعود لتطبيق بكم الإخباري أن قانون ضرائب الدخل الليبي ينص في الفقرة 11 من المادة 33 بالإعفاء من ضريبة الدخل لكل من كان مرتبه ممول من الميزانية العامة، وبما أن الشركات النفطية مملوكة جزئيا أو كليا للمؤسسة الوطنية للنفط فأن مرتبات مستخدمها ممولة من الميزانية العامة وهو ما يعني ضرورة الإعفاء من ضريبة الدخل.

وبين السعود بأن قيمة ضريبة الدخل تصل إلى 20%، وأنها تعادل لوحدها فقط حوالي نصف إجمالي الخصومات من المرتب الأساسي .