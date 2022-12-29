خاص.. استعداداً لدخول منظومة التحول الرقمي حيز العمل.. مكتب النائب العام يكشف بأن يومي الجمعة والسبت عمل بكافة النيابات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير مكتب النائب العام إلى المحامون العامون ورؤوساء لجان تفعيل منظومة التحول الرقمي والتي تضمنت الإشارة إلى قرار النائب العام رقم (2022/495م) بشأن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تفعيل منظومة التحول الرقمي، والتعليمات الصادرة بضرورة دخول المنظومة حيز العمل بتاريخ (2023/01/01) .

حيث طالب خلال المراسلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتذليل العقبات والاستعداد التام لتفعيل المنظومة في الموعد المحدد وفي سبيل ذلك يطلب منكم كلا في نطاق اختصاصه، أولاً : اعتبار يومي الجمعة والسبت 2022/12/3130م يوم عمل عادي بجميع النيابات وموافاة اللجنة المركزية بأسماء من يتخلف عن الحضور.

ثانيا : الإشراف المباشر على المنظومة وتذليل العقبات إن وجدت ، ثالثا: نوافى بتقرير مفصل قبل نهاية دوام هذا اليوم حول أي عقبات أو مشاكل قد تواجه بعض النيابات التابعة لكم في إطار تفعيل المنظومة في الموعد المحدد أعلاه .

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