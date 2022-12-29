بلدي مصراتة يبحث مع فريق أممي معالجة ظاهرة الهجرة

ليبيا الاقتصادية

بحث أعضاء المجلس البلدي مصـراتة في اجتماعه مع فريق من وكالات الأمم المتحدة، سُبـل التعـاون المشتـرك، في إطـار الدعم الإنسـاني ومعالجة ظاهـرة الهجـرة غير النظـامية

وأكـدت نـائب الممثل الخـاص للأمين العـام جورجيت غانيـون خلال الاجتماع، ضـرورة توحيـد جهـود المنـظمات التـابعة للأمم المتحـدة، كما شددت علـى ضـرورة التنسيـق مع حكـومة الوحـدة الوطنيـة وفـق مذكـرة التفـاهم، بشـأن التعـاون المشتـرك بين الحكـومة والبعثـة، والـذي يشمـل الجـانب الإنساني والاجتمـاعي والاقتصـادي بما يحقق كفـاءة العمـل في الجوانب الإنـسانية