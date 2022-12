أحال ئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الخميس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.

وأوضح “باشاغا” بأن ميزانية العام المقبل قد بلغت قيمتها نحو 57 مليار و531 مليون دينار، مطالبا “عقيلة صالح” بمراجعتها وعرضها على مجلس النواب وأخذ قرار بشأن اعتمادها.

