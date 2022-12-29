خاص.. مع قرب نهاية العام مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية يوافق على إجراء مناقلة من الباب الثاني لعدة جهات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1046 لسنة 2022 بشأن الموافقة على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة.

وأوضح القرار نقل 70 مليون دينار من بند المساهمة في المؤسسات المالية إلى وزارة الداخلية و3 مليون دينار إلى المجلس الرئاسي و3 مليون دينار لدار الافتاء و3 مليون دينار إلى ديوان المحاسبة طرابلس ، ومليون ونصف من القنصلية العامة صفاقس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة و75 ألف دينار هيئة تنمية منطقة الكفرة إلى وزارة التخطيط 4.500 مليون دينار من التصنيع العسكري إلى مركز مصراتة الطبي، و2 مليون من هيئة تنمية الجبل الأخضر إلى معهد الأورام مصراتة ومليون من السفارة الليبية في سلوفاكية إلى المستشفى العام يفرن ، و75 ألف إلى المعهد الوطني للإدارة.

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