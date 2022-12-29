“شكشك” يبحث مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية المواضيع المتعلقة بعمل الشركات التونسية والليبية

التقى رئيس الديوان “خالد شكشك” ، اليوم الخميس، رفقة وزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” ، مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التونسي “جمال الخشيبي” و”سمير ماجول”، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الليبي “محمد الرعيض” ، بحضور السفير التونسي لدى ليبيا “الأسعد العجيلي”، وعدد من مديري الإدارات بالديوان .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الشركات التونسية والليبية، بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة والمرتبطة بعقود الشركات التونسية التي كانت تعمل على الأراضي الليبية في الفترات السابقة، وتسهيل إجراءاتها ووضع الآليات اللازمة، لتشجيع استئناف الشركات لأعمالها في ليبيا.

وأكد المجتمعون أن السبيل الأنسب لحل المشاكل والاختناقات هو سبيل التفاوض والمرونة والابتعاد عن التقاضي، بما يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على حقوق كل الأطراف .

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