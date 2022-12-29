بعد تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي.. “البريقة” تستأنف تزويدها من مستودع طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إستئناف تزويد مناطق الجبل وباطن الجبل من مستودع طرابلس النفطي اليوم الخميس، وأن رجال المستودعات في حالة استعداد تشغيلي بكامل المستودعات لتسيير كافة طلبيات الوقود المقررة للمناطق الجبلية وبشكل كامل ، وتنفيذ طلبيات غاز الطهي وتسييرها من مستودع طرابلس النفطي.

وذلك بعد ما أعربت لجنة إدارة الشركة ومستخدميها عن شديد أسفها للأحداث الحاصلة بمدينة الزاوية والتي كانت مردها تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي ، بسبب الوضع الأمني بالمنطقة الأمر الذي جعل من عملية التشغيل والتزويد لكامل المنطقة الغربية ومناطق باطن الجبل أمراً صعب بعض الشيء.

والجدير بالذكر أنه وبجانب ذلك قد تمكن مستودع الزاوية النفطي من تزويد بعض المحطات التابعة لشركات التوزيع بالمنطقة بمدينة الزاوية.

وبهذا تؤكد البريقة بأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة وحركة النواقل النفطية على كامل الساحل الليبي مستمرة بوتيرة اعتيادية حسب المجدول، وأنها في حال استتباب الظروف الأمنية ستعمل الشركة على إعادة تزويد كامل المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي.

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