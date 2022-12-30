أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.2025 ~5.2050 دينار ليبي

اليورو 🇪🇺

5.5400 دينار ليبي

الباوند =6.20 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2225 ~5.2250 دينار ليبي

تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2700 ~5.2800 دينار ليبي

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

5.5700 ~5.5800 دينار ليبي

كسر ذهب 18 ب222.00 LYD

كسر ذهب 21 ب259.00 LYD

دولار بشيك الوحدة =5.57 دينار ليبي

دولار بشيك التجارة والتنميه =5.57 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =4.35%