الحويج يتعهد بتسهيل إجراءات التصدير أمام المصانع المحلية

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي علي نصير، الخميس 29 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان الوزارة، جمع الحويج، والمدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي علي نصير، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، ومستشار الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك نجلاء التركي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

تنفيذ استراتيجية موحدة لقطاع التصدير

وأوضح البيان أن اللقاء استعرض المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات والمصانع المحلية في عملية التصدير عبر المنافذ البرية والبحرية، والعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات المحلية، من خلال تنفيذ استراتيجية موحدة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك والجهات ذات الاختصاص، في إطار دعم قطاع الصناعة ورفع جودة المنتج المحلي.