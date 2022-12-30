الأرصاد: أجواء مستقرة مع احتمال سقوط أمطار على الساحل الشرقي

ليبيا الاقتصادية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع بقاء الأجواء مستقرة في معظم مناطق اليوم، بينما تتكاثر السحب غدا على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على أقصى الساحل الشرقي.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على سرت وجوارها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق أقصى الساحل الشرقي، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.