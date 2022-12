وسط توجه الأنظار نحو ميزانية 2023.. الكبير ومالية البرلمان يناقشان “إنعاش الاقتصاد” العام المقبل

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب وأعضائها، توقعات الإنفاق للعام 2023، وسبل إنعاش الاقتصاد الليبي، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين، أمس الخميس، في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس.

في سياق آخر، قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مشروع ميزانية لعام 2023 إلى رئيس مجلس النواب بقيمة تتجاوز 57 مليار دينار.

ويأتي مشروع الميزانية المقدم، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيسَ المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بعدم صرف أو تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة حتى اعتماد ميزانية عام 2023.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية الطلب ذاته إلى بن قدارة بإيقاف صرف كافة المعاملات المالية والتحويلات الداخلية والخارجية إلى حين اعتماد الميزانية العامة لعام 2023.

وكان مجلس النواب أقر في يونيو الماضي موازنة لحكومة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار، دون أن يتمكن من صرفها.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + ليبيا الأحرار

