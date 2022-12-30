اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 0.2 % إلى 1818 دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم  لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.2 %  إلى 1818.64 دولاراً للأونصة، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1824.60 دولاراً للأونصة.

ويتجه الذهب نحو انخفاض سنوي 0.6 %  مع بروز الدولار كملاذ آمن مفضل وسط الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة الاتحادية، إذ حقق مؤشر الدولار أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأجنبية.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء فصلي لها منذ يونيو  2020، على أمل أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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