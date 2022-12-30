اقتصاد

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي، بعد شح الإمدادات بسبب الصراع في الروسي – الأوكراني خلال العام، وقوة الدولار وضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا لتصل إلى 83.90 دولاراً للبرميل، كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 78.88 دولاراً للبرميل، مرتفعا 48 سنتا.

ومن المنتظر أن يختتم خام برنت عام 2022 بمكاسب 5.76 % بعد ارتفاعه 50.2 % في 2021. وارتفعت الأسعار في مارس  إلى ذروة 139.13 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2008.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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