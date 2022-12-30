عجز الميزان التجاري التركي يقفز 60 بالمئة في نوفمبر

ليبيا الاقتصادية

ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنحو 60.7 % على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر فيما زادت الواردات 14 بالمئة، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1% إلى 21.9 مليار دولار، إذ بينت المؤشرات ارتفاع العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 153.4 بالمئة إلى 99.8 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا للتحول إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وأسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع الليرة في السنوات الماضية، فيما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالميا إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية في تركيا بنحو 1.46 مليار دولار، لتصل إلى 26.67 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بعدما كان سجل أعلى مستوى له خلال هذا العام، بحسب بيانات للبنك المركزي التركي، أعلنها الخميس.