تحويلات العالمين في قطر ترتفع 3.6% بنهاية سبتمبر إلى 33 مليار ريال

ليبيا الاقتصادية

زادت تحويلات العاملين في قطر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 3.55% على أساس سنوي إلى نحو 33 مليار ريال وفق بيانات الحساب الجاري للدولة والصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وتمثل تحويلات العاملين في قطر ما نسبته 72% من إجمالي التحويلات الجارية والبالغة نحو 46 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022، إذ يعمل في قطر ما يزيد عن 2.2 مليون إنسان في مهن واختصاصات متعددة من 120 جنسية حول العالم.

وتمثل العمالة الآسيوية النسبة العظمى من إجمالي الوافدين العاملين في قطر وفق أحدث الاحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.