ميناء بنغازي ينفذ زيادة رسوم المناولة والتخزين بنسبة 100%

أعلن ميناء بنغازي البحري عن البدء في تنفيذ الزيادة في رسوم خدمات الموانئ بميناء بنغازي بنسبة 100% أسوة بباقي الموانئ البحرية.

وبحسب البيان فإن الميناء تعرض لخسائر كبيرة لا تكفي معها الإيرادات المحصلة من تلبية متطلبات التشغيل وتوفير قطع غيار الآلات البرية والوحدات البحرية العاملة في الميناء، ودفع مرتبات العاملين بالميناء وهو مادفع الميناء بتطبيق الزيادة في رسوم خدمات المناولة.

وكان مجلس الوزراء قد رفع قيمة العوائد المالية للخدمات البحرية والمناولة والتخزين بنسبة 100%، وذلك وفق قرار رقم 807 لسنة 2022.