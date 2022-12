الشركة العامة للكهرباء تعلن عن وصول 21 محطة كهرباء جاهزة إلى ميناء طرابلس البحري

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن وصول عدد 21 محطة كهرباء جاهزة سعة من 500 إلى 1500 ميجافولت أمبير مُورَّدة من شركة “مديليك” إلى ميناء طرابلس البحري.

وأضافت الشركة بأن وصول هذه المحطات إلى ميناء طرابلس بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي، يأتي من أجل توفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا، وذلك ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.

