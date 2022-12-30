اقتصاد

الدولار في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

انخفض الدولار الأميركي، اليوم في آخر أيام التداول، في عام هيمن عليه رفع معدلات الفائدة الأميركية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي، ولكن العملة الأميركية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015.

ومع تراجع السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.3 بالمئة إلى 103.720، بعد أن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة خلال العام بواقع 4.25 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في محاولة لكبح التضخم.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنحو 8.4 بالمئة حتى الآن في عام 2022، في أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة مع توقع المستثمرين انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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