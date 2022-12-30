اخـر أسعار الدولار والذهب واليورو مقابل الدينار مساء اليوم الجمعة

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار 🇺🇲
5.2025 ~5.2050 LYD
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.2250 ~5.2300 LYD
تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲
5.2750 ~5.2800 LYD
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
5.5700 ~5.5750 LYD
الدينار التونسي 🇹🇳
585 ~590
فضة كسر ب2.55 ~3.00 LYD
كسر ذهب 18 ب222.00 LYD
كسر ذهب 21 ب259.00 LYD
ذهب مستعمل 18 سعر الشراء
ب245 ~260 LYD
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