شكشك والقطاري يطلعان على سير برنامج لبنة

ليبيا الاقتصادية

زار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة الأمين العام للمجموعة العربية “الأربوساي” نجيب القطاري، المعهد الوطني للإدارة لتفقد متدربي برنامج لبنة 6 من أوائل خريجي تخصص إدارة الأعمال.

وخلال الزيارة اطلع شكشك والقطاري على سير العملية التدريبية، لا سيما مفردات المنهج التدريبي وموضوعاته، كما استطلع آراء المتدربين بالخصوص، حيث أثنى القطاري على البرنامج واصفا إياه بأنه سابقة في تاريخ الأجهزة الرقابية، تتيح للشباب وللخريجين الجدد فرص عمل في أهم وأبرز مؤسسات الدولة الرقابية، مشددا على ضرورة الاستفادة من البرنامج باعتباره بوابة لممارسة العمل الرقابي المهني، لافتاً إلى أن منظمة “أربوساي” ستعمل على نقل تجربة “لبنة” للأجهزة الأعضاء في المنظمة للاستفادة منها.