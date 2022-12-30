البريقة للنفط تستأنف تزويد المنطقة الغربية وباطن الجبل بالوقود

ليبيا الاقتصادية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن استئناف تزويد كامل المنطقة الغربية ومناطق باطن الجبل من مستودع طرابلس النفطي.

وقالت الشركة في بيان إن العاملون بمستودعاتها في حالة استعداد تشغيلي كامل لتسيير كل طلبات الوقود المقررة للمناطق الجبلية وبشكل كامل، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات غاز الطهي وتسييرها من مستودع طرابلس النفطي.

وأعربت الشركة عن أسفها للأحداث الحاصلة بمدينة الزاوية والتي كانت مردها تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي، الأمر الذي جعل من عملية التشغيل والتزويد لكامل المنطقة الغربية ومناطق باطن الجبل أمراً صعب بعض الشيء.

وأكدت الشركة بأن الوقود متوفر بمستودعاتها وأن حركة النواقل النفطية على كامل الساحل الليبي مستمرة بوتيرة اعتيادية حسب الجدول المعد لها، مشيرة إلى أنه في حال تحسن الظروف الأمنية ستعمل الشركة على إعادة تزويد كامل المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي.