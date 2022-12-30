شكشك يبحث العراقيل المرتبطة بعقود الشركات التونسية العاملة في ليبيا

ليبيا الاقتصادية

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال لقائه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة التونسي سمير ماجول، العراقيل المرتبطة بعقود الشركات التونسية التي كانت تعمل على الأراضي الليبية في الفترات السابقة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي حضره السفير التونسي الأسعد العجيلي، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الليبي محمد الرعيض، آلية تسهيل إجراءات عودة الشركات التونسية لاستئناف أعمالها في ليبيا ووضع الآليات اللازمة لتشجيعها.

وأكد المشاركون أن السبيل الأنسب والأنجع لحل المشاكل والاختناقات هو سبيل التفاوض والمرونة والابتعاد عن التقاضي، بما يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على حقوق كل الأطراف .