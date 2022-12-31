الروبل الروسي يرتفع 4% مقابل الدولار في آخر جلسات 2022

ليبيا الاقتصادية

ارتفع الروبل الروسي في آخر جلسة تداول في العام اليوم لكنه ظل في طريقه لتسجيل خسائر قوية في ديسمبر بعد هيمنة مخاوف من تأثير فرض الغرب سقف لسعر النفط الروسي على عائدات الصادرات الروسية، على تداولات الشهر الحالي.

وخسر الروبل نحو 11 في المائة مقابل الدولار منذ دخول السقف السعري للنفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر بالرغم من إشارة محللين إلى أن التأثير الفني سيصبح ملموسا أكثر في يناير وفبراير، إذ صعدت العملة الروسية 4 في المائة مقابل الدولار مسجلة 69.30 بتعافٍ من أدنى مستوى بلغه في ثمانية أشهر وسجله الجلسة الماضية عند 72.9175.