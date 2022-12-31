الغاوي يؤكد ضرورة تعزيز مساهمة الشركات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، في لقائه وفداً من رجال الأعمال التونسيين، ضرورة العمل على تعزيز مساهمة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية بمشروعات البنية التحتية في ليبيا.

وافتتح الغاوي الاجتماع مرحبا بالوفد التونسي، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الليبية – التونسية، وتحدث كذلك عن التجربة السابقة في التنفيذ المشترك بين الجانبين الليبي والتونسي، ومبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن تعزيز التعاون والعمل مع الشركات التونسية والتعاون والانفتاح بين الجانبين.

وناقش المجتمعون المشروعات المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات التونسية وآلية العمل على تفعيلها وتعزيز العمل المشترك وآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التجهيز والإسكان والتعمير وتعزيز الشراكة من خلال مساهمة تونس في إنجاز مشروعات البنية التحتية في ليبيا في ظل تواجد العديد من المؤسسات التونسية ومساهمتها في إنجاز العديد من المشروعات التنموية بليبيا.

هذا وأشارالغاوي إلى أهمية ومتانة العلاقات الليبية – التونسية، مشددا على ضرورة تطويرها والدفع بالتعاون المشترك في المرحلة المقبلة وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تعزيز مساهمة مكاتب الدراسات والمقاولات التونسية في مشاريع البنية التحتية بليبيا مع مواصلة التنسيق المشترك لدعم الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات الاستراتيجية خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

وحضر الاجتماع كل من السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، ورئيس الغرفة التونسية – الليبية عن الجانب التونسي وعدداً من رجال الأعمال التونسيين، كما حضر الاجتماع من الجانبين كل من وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات